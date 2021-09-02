UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Томная Астафьева обожгла чувственностью в постели: небезразлично, где и с кем спать

Автор: Styler

Даша Астафьева будоражит чувственной эротикой, восхищает эстетикой и располагает к себе мудростью, эрудицией и тонким ощущением человеческой души. Ее фото с удовольствием рассматривают и обсуждают поклонники, а посты берут на вооружение, и каждый раз поражаются умению Даши мастерски владеть словом. Девушка любит баловать фанов увлекательным контентом, и у нее это прекрасно получается.

Так, в Instagram она запостила очередную порцию зрелищных кадров – постельные нежные фото.

Даша расположилась на кровати, прикрывшись уютным теплым одеялом графитового оттенка. Она запечатлена в шелковой черной рубашке на тонких бретельках. Даша демонстирует стройные изящные ножки и принимае соблазнительные позы перед объективом фотографа. Она удобно расположилась на огромных подушках и чувствует себя в такой обстановке максимально комфортно и естественно.

"Эстеты, которым небезразлично, где и с кем спать, меня поймут! – заверяет певица, отметив, что любит комбинировать постельное белье и создавать свои личные комплекты.

Даша Астафьева восхитила нежным и чувственным фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонник пришли в восторг от одновременно нежного и сексуального постельного фотосета. Ее даже в очередной раз назвали секс-символом Украины.

  • Самая красивая
  • Вы потрясающая
  • Загадочная
  • Шикарная. Вы мне нравитесь, за свою естественную красоту
  • Тебе очень к лицу этот цвет
  • Фантастическая красотка
  • Самая шикарная девушка
  • Нежная .. давно не было такого образа
  • Научи так выглядеть по утрам
  • Ты просто сказка!

Напомним, что ранее Даша Астафьева восхитила фото в ярком купальнике.

Читайте LITE в Google News
Даша Астафьева