Топ-5 фатальних помилок при виборі одягу: стиліст зробила застереження модницям

Вибір відповідного гардеробу і грамотний підхід до купівлі речей – це база для стильного образу та вміння завжди і всюди виглядати актуально, при цьому не витративши зайвих коштів. Про те, які фатальні помилки роблять модниці під час шопінгу розповіла на сторінці в Instagram стиліст Віка Барва.

Експерт назвала топ-5 основних помилок тих, хто вирушив за покупками новинок гардеробу.

1. На шопінгу приміряти окремо річ. Наприклад, потрібен вам светр, ви набрали в примірювальну різні варіанти, вибрали той, що сподобався, але прийшли додому і зрозуміли, що він не підходить під наявну одяг. Вихід: приміряти вподобану річ зі схожими речами з дому відразу в комплектах.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Друга помилка випливає з першої: речі купуються комплектами і носяться тільки так, а про те, що ці ж речі можна носити іншим способом не здогадуєтеся. Вихід: вивчайте комбінаторику речей.



3. Вибирати чорний колір, як універсальний і підходить під все, особливо чорний колір взуття. З точки зору колористики чорний колір – це ахромат і, відповідно, зі всім буде поєднуватися. Але на практиці мало кому йличить чорний колір, а у взутті він виглядає занадто важким. Чорний колір потрібно вміти носити, вибирати його усвідомлено, а не від безвиході.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Купувати одяг на майбутнє схуднення або набір ваги. Оформляйте свою зовнішність на поточний стан фігури. Схуднення може не настати, а красивою ви будете вже зараз.



5. Взуття спортивних брендів під все: мовляв, носять же зараз кеди і кросівки і з сукнями, і з костюмами. Насправді всього кілька моделей із спортивних брендів годяться для міських комплектів. Все інше призначене виключно для спорту. Взуття в спортивній стилістиці купуємо поза спортивних магазинів.

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