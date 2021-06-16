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В топі на голе тіло: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в пікантному вбранні

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий аутфіт, який складався з модних дрібничок сезону.

Фото модель запостила в особистому блозі.

Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку, підібравши безпрограшне поєднання: темно-сині джинси, а також кроп-топ іншого синього відтінку. Він був зшитий на зразок жилета, практично повністю оголивши груди дівчини і її залізний прес. Доповнили цибулю білі кеди, жовта сумочка, великі кільця і браслети. Волосся вона зібрала в пучок, а в макіяжі віддала перевагу натуральним відтінкам.

Емілі зробила фото перед виходом, у своїй спальні. І хоча Ратаковскі не вказала, куди тримає шлях, їй явно не вдасться сховається від папараці а такому відвертому вбранні!

Емілі Ратаковскі обожнює демонструвати тіло (фото: instagram.com/emrata)

Раніше дівчина голосно відзначила своє 30-річчя, запросивши найближчих з собою на острови. Емілі склала свій відпускний гардероб з культових верей Versace. Вийшло гаряче!

Перед цим бізнесвумен показала відверті фото зі своїм чоловіком Себастьяном.

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