В топі на голе тіло: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий аутфіт, який складався з модних дрібничок сезону.
Фото модель запостила в особистому блозі.
Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку, підібравши безпрограшне поєднання: темно-сині джинси, а також кроп-топ іншого синього відтінку. Він був зшитий на зразок жилета, практично повністю оголивши груди дівчини і її залізний прес. Доповнили цибулю білі кеди, жовта сумочка, великі кільця і браслети. Волосся вона зібрала в пучок, а в макіяжі віддала перевагу натуральним відтінкам.
Емілі зробила фото перед виходом, у своїй спальні. І хоча Ратаковскі не вказала, куди тримає шлях, їй явно не вдасться сховається від папараці а такому відвертому вбранні!
Емілі Ратаковскі обожнює демонструвати тіло (фото: instagram.com/emrata)
Раніше дівчина голосно відзначила своє 30-річчя, запросивши найближчих з собою на острови. Емілі склала свій відпускний гардероб з культових верей Versace. Вийшло гаряче!
Перед цим бізнесвумен показала відверті фото зі своїм чоловіком Себастьяном.