У тренчі на голе тіло: Барбара Палвін захопила досконалою фігурою в пікантному образі

Барбара Палвін останнім часом балує своїх фанатів численними відвертими фото в нижній білизні. Саме час показати щось більше "осіннє". Правда, навіть зйомку з верхнім одягом модель прагне зробити максимально гарячою. Останнє фото на сторінці "ангела" Victoria's Secret в мережі Instagram стало ще одним підтвердженням того.

Нове фото Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара приміряла осінню класику – бежевий тренч, який одягла прямо на голе тіло. 26-річна красуня позує, сидячи в кріслі посеред гримерки. Модель закинула ногу на ногу, розстебнувши плащ таким чином, щоб було видно її голі груди. Виразний макіяж і ідеальна укладка стали останнім штрихом до бездоганного портрета. Підпис модель додала короткий і влучний: "Поспішати і чекати". Шанувальники у відповідь засипали супермодель компліментами, зазначивши, як завжди, її неземну красу і досконале тіло.

Барбара останнім часом постійно оголюється (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Також днями Барбара запостила фото, на якому постала повністю голою – груди дівчина прикриває руками. Скоріше з все, такими відвертими постами Палвін має намір привернути увагу до свого аккаунту і збільшити кількість переглядів свого інста-шоу про покупку будинку з коханим хлопцем Діланом Спроусом.

Сам хлопець не такий активний мережі – його аккаунт рідко оновлюється. І якщо він і вирішує щось викласти на радість фоловерів, то це буде фото з Барбарою. До речі, Ділан завжди підтримує свою дівчину, відвідуючи з нею всі світські події. А ось як він ставиться до любові Барбари оголятися в мережі, невідомо.

Втім, нещодавно вони вдвох взяли участь у досить відвертій фотосесії.