Всі на тренування! Кайлі Дженнер підкорила спортивною фігурою в трендовому образі

Кайлі Дженнер знає, що шанувальники обожнюють її фігуру. А тому стала частіше ділитися лайфхаками , як їй вдається виглядати так чудово. Як завжди, головний секрет простий: спорт.

Кайлі позує в образі для тренувань трендового лавандового відтінку: легінсах з високою посадкою і короткому топі, який дозволив показати частину бездоганного преса знаменитості. Дженнер позує в своєму будинку перед походом в спортзал і виглядає спокійною і умиротвореною.

"Ідемте займатися зі мною!", - написала дівчина, закликаючи фанатів до воркауту. Макіяж і укладку зірка робити не стала, щоб не втрачати час. Також на фото відмінно видно новий манікюр Кайлі. Цього разу велика любителька яскравих ідей для нігтів віддала перевагу класичному френчу. Незмінними залишилися максимальна довжина і прямокутна форма.

Кайлі Дженнер до тренування готова (фото: instagram.com/kyliejenner)