Все на тренировку! Кайли Дженнер покорила спортивной фигурой в трендовом образе

Кайли Дженнер знает, что поклонники обожают ее фигуру. А потому стала чаще делиться лайфхаками , как ей удается выглядеть так восхитительно. Как всегда, главный секрет прост: спорт.

Кайли позирует в образе для тренировок трендового лавандового оттенка: легинсах с высокой посадкой и коротком топе, который позволил показать часть безупречного пресса знаменитости. Дженнер позирует в своем доме перед походом в спортзал и выглядит спокойной и умиротворенной.

"Идемте заниматься со мной!", - написала девушка, призывая фанатов к воркауту. Макияж и укладку звезда делать не стала, чтобы не терять время. Также на фото отлично видно новый маникюр Кайли. В этот раз большая любительница ярких идей для ногтей отдала предпочтение классическому френчу. Неизменными остались максимальная длина и прямоугольная форма.

Кайли Дженнер ктренировке готова (фото: instagram.com/kyliejenner)