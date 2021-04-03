Важко усвідомлювати: Ребрик зробила непросте зізнання та розсекретила свій епічний конфуз

Вона опублікувала кілька фото в сценічному образі і заговорила про кардинальні зміни у зв'язку з початком епідемії коронавіруса у світі.

"Пандемія підрізала нам, театралам, крила. Як же важко усвідомлювати, що через коронавірус навіть не знаєш, коли знову вийдеш на сцену! Але театр - це життя для кожного, хто творить його! Страшно, коли порахувати - скільки років ти вже служиш! А хоча ні, не страшно: я свого віку не соромлюся, тому що вік - це про досвід, а НЕ про старіння! Що мені приховувати?" - поділилася своїми думками артистка.

Лілія обожнює перевтілюватися на сцені (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На сцені одного з київських театрів Лілія вже близько двадцяти років. Вона розповіла про яскраві і часом несподівані ролі, які їй вдалося зіграти за цей період.

"На півтора-дві години ти стаєш палкою спокусницею або соромливою покоївки, або старою дівою, або доброю і по вуха закоханою, або навіть ... П'ятачком з Вінні Пуха (так, було таке теж у моїй кар'єрі)", - зізналася Ребрик.

Лілія сумує за оваціями і глядачами (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія згадала і про свою першу роль в столичному театрі – Уляни з п'єсі "Сватання на Гончарівці". Тоді ж з Ребрик сталася знакова подія, яку вона з посмішкою згадує досі.

"Тоді ще гример, а тепер вже моя подруга Наталя зав'язувала мені фартух на сцену. А костюми підписані завжди із зворотного боку. Так от, вона не помітила, як зав'язала його мені навиворіт і моє прізвище прикрашало мій костюм протягом всієї моєї прем'єри на великій сцені", - поділилася кумедним випадком з театрального життя ведуча.