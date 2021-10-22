Учасник "Холостячки 2" не стримав емоцій після ніжностей Огнєвіч з конкурентом: злість і ревнощі

За його словами, романтична обстановка сама розташовувала до активних дій: море, захід, Злата поруч.

"Вона та дівчина, яка мені подобається, у мене до неї почуття. Краще діяти, ніж багато розмовляти. Я відчув в той момент, що хочу поцілувати Злату. Крім того, був упевнений у взаємності, що вона хоче того ж", - зазначив Шевченко.

Дмитро не боявся, що співачка йому відмовить або не відповість на поцілунок – він прочитав в її очах взаємність.

А ось новина про те, що його конкурент Андрій також встиг поцілувати артистку, Дмитру дуже не сподобалася – чоловікові стало неприємно.

Дмитро Шевченко розлютився, дізнавшись про поцілунок Злати з конкурентом (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

"Я здогадувався, що поцілунок може статися. Але коли побачив у випуску, то всередині були якісь ревнощі. Це було неприємно. Навіть коли ми обговорювали цю тему на пост-шоу, і Андрій був поруч, у мене на нього була якась злість. Хоча я до нього ставлюся з повагою", - поділився своїми емоціями бізнесмен.