Учасник "Холостячки 2" і "Танців з зірками" чесно відповів на звинувачення в піарі на шоу

Єжов розповів, чому вирішив піти на проект "Холостячка". "Чому не спробувати? Було весело", - поділився враженнями чемпіон України з бальних танців.

Макс з'явився на проекті в масці і до останнього тримав інтригу (фото: instagram.com/holostyakstb)

Також підписники Макса поцікавилися, чому той себе вів зухвало на першій вечірці. Він навіть встиг поконфліктувати з ще одним учасником - музикантом Сергієм Асафатовим.

"Я взагалі не зухвалий. В міру. Такий образ я придумав в голові, зайшов з ним. І, бачте, він не зайшов вам. Але, слухайте, круто", - пояснив танцюрист.

Макс і Злата станцювали разом на першій вечірці (фото: instagram.com/holostyakstb)

Звичайно ж, одне з питань стосувалося звинувачень Макса в піарі, на це він вирішив відповісти чесно і нічого не приховувати.

"Чому просто піар? Злата досить симпатична дівчина. Але тут є слова правди, тому не буду заперечувати повністю", - заявив Макс.

Макс чесно відповів на запитання шанувальників (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)