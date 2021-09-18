Участник "Холостячки 2" и "Танцев со звездами" честно ответил на обвинения в пиаре на шоу

Ежов рассказал, почему решил пойти на проект "Холостячка". "Почему не попробовать? Было весело", - поделился впечатлениями чемпион Украины по бальным танцам.

Макс появился на проекте в маске и до последнего держал интригу (фото: instagram.com/holostyakstb)

Также подписчики Макса поинтересовались, почему тот себя вел дерзко на первой вечеринке. Он даже успел поконфликтовать с еще одним участником – музыкантом Сергее Асафатовым.

"Я вообще не дерзкий. В меру. Такой образ я придумал в голове, зашел с ним. И, видите, он не зашел вам. Но, слушайте, круто", - пояснил танцор.

Макс и Злата станцевали вместе на первой вечеринке (фото: instagram.com/holostyakstb)

Конечно же, один из вопросов касался обвинений Макса в пиаре, на это он решил ответить честно и ничего не скрывать.

"Почему просто пиар? Злата довольно симпатичная девушка. Но здесь есть слова правды, поэтому не буду отрицать полностью", - заявил Макс.

Макс честно ответил на вопросы поклонников (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)