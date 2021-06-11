RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дивовижна сім'я: Вікторія Бекхем розчулила ніжним постом з чоловіком і дітьми

Автор: Lite

Вікторія Бекхем днями представила свою нову колаборацію. Зірка почала випускати футболки на підтримку ЛГБТ-спільноти. Спочатку вона сама показалаи, як можна стильно обіграти модну річ цього літа.

А тепер продемонструвала, що футболки носитиме вся її сім'я. Зворушливий пост Вікторії неймовірно розчулив її послідовувачів.

Вікторія зібрала в одну галерею всіх членів сім'ї, одягнених в її новинку. Тут є коханий чоловік Вікторії - 46-річний Девід. А також діти пари: 22-річний Бруклін, 18-річний Ромео, 16-річний Круз і 9-річна Харпер Севен. Всі вони виглядають стильними і неймовірно схожими.

Вікторія Бекхем показала всіх членів сім'ї (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Бекхеми", - коротко написала 47-річна ікона стилю. А у відповідь отримала безліч захоплень: "Кращі", "Наймиліша сім'я назавжди", "Прекрасна сім'я", "Ви всі чудово виглядаєте в своїх футболках, і яка прекрасна благодійна ініціатива, Вікторія, і всі її підтримують", "Найдивовижніша сім'я, яку мені доводилося бачити", - не можуть зупинитися фанати.

Раніше Вікторія підкорила своєю стрункою фігура в червоному купальнику.

Читайте LITE в Google News
Новини України семьяВиктория БекхэмстильмодаДэвид Бекхэм