Вмовляє мене: Могилевська засвітилася з загадковим чоловіком і розповіла про його пропозицію

На фотоколажі співака стоїть на суші і "дає п'ять" молодокові, який ширяє над водною гладдю.

"Знайомтеся: мій друг, який умовляє мене зайнятися флайбордингом і навчитися літати на воді. Як думаєте, страшно чи ні? Ви б ризикнули?"- поцікавилася у шанувальників Наталя.

Наталя Могилевська показала друга-екстремала (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки фанів артистки розділилися. Деякі вирішили, що з професіоналом боятися нічого, адже він завжди допоможе і підкаже, а значить, ризикнути варто. Інші ж порахували таку затію небезпечною.