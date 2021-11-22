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Уговаривает меня: Могилевская засветилась с загадочным мужчиной и рассказала о его предложении

Автор: Ольвия Агаркова

Наталья Могилевская любит оставлять для поклонников загадочные послания. Например, на днях заинтриговала их свими планами на выходные – она опубликовала фото с загадочным молодым человеком на флайборде, закрыв его лицо, и заставила поклонников гадать, кто же скрывается под стикером. И вот, настало время раскрыть интригу.

На странице Могилевской в Instagram появилось совместное фото с некоим мужчиной в гидрокостюме.

На фотоколлаже певца стоит на суше и "дает пять" молодому человеку, который парит над водной гладью.

"Знакомьтесь: мой друг, который уговаривает меня заняться флайбордингом и научиться летать на воде. Как думаете, страшно или нет? Вы бы рискнули?" – поинтересовалась у поклонников Наталья.

Наталья Могилевская показала друга-экстремала (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения фанов артистки разделились. Некоторые решили, что с профессионалом бояться нечего, ведь он всегда поможет и подскажет, а значит, рискнуть стоит. Другие же посчитали такую затею опасной.

  • Я думаю страшно и опасно, но если с другом, то нужно рискнуть
  • Летом, может быть. Страшно, наверно, если на середине реки
  • Супер! Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Надо пробовать
  • Я думаю, что страшно, но очень интересно и экстремально! Наташа, у Вас всё получится, я в этом уверенна!
  • Если Вам интересно и внутренний голос говорит "И я так хочу..", тогда вперед!
  • Не страшно, но довольно тяжело!
  • Такое делать только с полисом страхования
  • Наташа, не рискуй

Напомним, что ранее Наталья Могилевская в наряде с анималистическим принтом заговорила о возрасте.

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Наталья Могилевская