Дізнатися свої бажання: Каменських з екстримальним декольте висловилася про інтимне

Настя Каменських виступає мотиватором для шанувальників. Вона ділиться з ними особистим досвідом трансформацій, дає поради, записує навчальні відео тренувань і не дає занудьгувати. Співачка за сумісництвом є ще й популярним блогером, а за її життям стежить понад 5,4 млн підписників в Instagram. Артистка регулярно радує фанів новими постами і тримає їх в курсі подій особистого і творчого життя.

Зірка доповнила образ витонченими ювелірними прикрасами - обручкою з великим смарагдом, браслет з камінням-висавками і акуратні звисаючі сережки. Вона зробила освіжаючий ефектний макіяж і красиво поклала кучеряве розпущене волосся.

Настя Каменських зачарувала ефектними кадрами (фото: instagram.com/kamenskux)

"Почуття - це так красиво. Вони стають нашими кращими прикрасами. І адже так важливо дарувати цю любов не тільки своїм найближчим людям, а й ще одній дуже важливій людині - собі самій. Любити і приймати своє тіло, берегти себе, доглядати за собою. Дізнаватися свої бажання, відкривати нові грані і все більше знаходити себе справжню. Бути для себе джерелом радості і натхнення. Бажаю кожній дівчині знайти таке почуття і нехай воно прикрашає вас. Зсередини і зовні", - залишила чуйне послання для прихильниць зірка.

Шанувальники Насті оцінили її чаруючий образ і не втрималися від похвали.