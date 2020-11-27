RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вечірка в ліжку: Лілія Ребрик показала фанатам інтимну частину гардероба

Автор: Lite

Лілія Ребрик завжди готова до піжама-паті

Лілія Ребрик - майстер створювати для своєї соцмережі ну дуже незвичайний контент! Нещодавно вона поділилася знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і доньки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка". Фанати були просто в захваті від цієї ідеї для аутфитів.

Але тепер Лілія у своєму мікроблозі показала інтимний предмет гардероба, ведуча демонструє свою... піжаму!

"Всеукраїнський День піжам... Зізнаюся, день піжам ми з дівчатами собі влаштовуємо і просто так за зручної нагоди, така собі піжамна паті. Обожнюю такі дні. Але сьогодні - день насичений! Біжу у справах. Ввечері, до речі, у "Фрідомі" граю виставу "Ревізор". Тож до зустрічі. І сьогодні ж п'ятниця! Зазвичай в кінці робочого тижня з’являється купа енергії, у вас теж так?", - написала Лілія

Лілія Ребрик і в піжамі гарна (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Дуже красива", "Це любов", "Так тримати", - посипалися коментарі на Лілію від шанувальників, а ще - подяки за те, що зірка допомагає всім залишатися в тонусі.

Нагадаємо, Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці в спортивних штанях. В спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Лілія Ребрикведущая