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У велосипедках і топі: Кендалл Дженнер в облягаючому вбранні захопила витонченою фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 27 квітня 2021 20:27
У велосипедках і топі: Кендалл Дженнер в облягаючому вбранні захопила витонченою фігурою Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер обожнює спорт, а також спокусливі вбрання для тренувань. Їх 25-річна зірка часто демонструє у своєму блозі.

Новий образ вона вибрала в соковитих весняних відтінках. І він неймовірно до лиця супермоделі!

Кендалл влаштувала фотосесію в новому костюмі для йоги і занять спортом. Стильний і спокусливий ансамбль склали кроп-топ, зшитий на зразок верху від купальника, а також велосипедки - ці шорти як і раніше на піку популярності. Волосся Кендалл зібрала в хвіст і заколола на потилиці ультрамодною шпилькою-крабиком.

У велосипедках і топі: Кендалл Дженнер в облягаючому вбранні захопила витонченою фігуроюУ велосипедках і топі: Кендалл Дженнер в облягаючому вбранні захопила витонченою фігуроюУ велосипедках і топі: Кендалл Дженнер в облягаючому вбранні захопила витонченою фігуроюКендалл Дженнер в новому спортивному вбранні (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель сидить на підлозі з фарбами всіх відтінків зеленого, палітрою і кистями - дівчина продемонструвала ще один свій талант, художній. Ну і звичайно ж, свою фігуру.

Кендалл недарма пропадає в спортзалі: спеціальні вправи на всі групи м'язів, які виконує вона під керівництвом тренера, зробили її фігуру просто досконалою. Довгі стрункі ноги, залізний прес, пружні сідниці і точені руки - Кендалл виглядає, немов Барбі. З цією відомою лялькою і порівняли її послідовувачі. Заодно вони написали і масу інших компліментів.

Також Кендалл нещодавно показала своє розкішне тіло у відвертому бікіні.

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