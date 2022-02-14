Венсан Кассель поділився рідкісними фото з Тіною Кунакі на честь Дня всіх закоханих

Разом зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі він позує на яхті. На перших кадрах дівчина хмуриться і дивиться вбік, на інших вже сміється і обіймає коханого.

Галерею Венсан підписав, використовуючи не тільки слова любові, але і емодзі у вигляді сердечка шоколадного відтінку. Що саме по собі також вельми романтично. Тіна зробила репост у свій блог, привітавши Венсана з 14 лютого.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі на нових фото (фото: instagram.com/vincentcassel)

Тіна позує в купальнику і костюмі тропічного забарвлення: прозорому топі і міні-спідниці. А Венсан – в помаранчевих плавках з великими ліліями. Пара виглядає, як завжди – неймовірно екзотично і романтично.