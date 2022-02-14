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Венсан Кассель поділився рідкісними фото з Тіною Кунакі на честь Дня всіх закоханих

Автор: Ольга Турчанікова

Знаменитості не упускають можливості порадувати своїх фанатів романтичними кадрами. Так, французький актор Венсан Кассель теж не залишився осторонь від Дня всіх закоханих.

Він зробив зворушливий пост, в якому відбився весь спектр емоцій однієї з найулюбленіших зіркових пар.

Разом зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі він позує на яхті. На перших кадрах дівчина хмуриться і дивиться вбік, на інших вже сміється і обіймає коханого.

Галерею Венсан підписав, використовуючи не тільки слова любові, але і емодзі у вигляді сердечка шоколадного відтінку. Що саме по собі також вельми романтично. Тіна зробила репост у свій блог, привітавши Венсана з 14 лютого.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі на нових фото (фото: instagram.com/vincentcassel)

Тіна позує в купальнику і костюмі тропічного забарвлення: прозорому топі і міні-спідниці. А Венсан – в помаранчевих плавках з великими ліліями. Пара виглядає, як завжди – неймовірно екзотично і романтично.

Раніше ми писали про найзворушливіші спільні фото Венсана і Тіни.

Також дивіться зіркові пари, які відрізняються особливим стилем.

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День Святого ВалентинаТина КунакиВенсан КассельШоу-бізнес