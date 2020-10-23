Весела сімейка: Володимир Дантес пожартував над Дорофєєвою лохматим селфі

Володимир Дантес у всьому готовий підтримати улюблену дружину. Наприклад, в її натюрель-флешмобі. У своєму Instagram Надя влаштувала день "без фільтрів і всіх справ" і показала в сторіс свого Instagram "справжнє обличчя". На коротенькому відео Дорофєєва демонструє ідеальну чисту шкіру без натяку на тональний крем або помади з тушшю. Надя просить своїх прихильників зробити те ж саме - і відзначити її на своїх фото або відео.

Чоловік Наді Володимир Дантес, не довго думаючи, запостив в свої сторіс цікавий знімок, де він сидить із скуйовдженим волоссям і без футболки.

Володимир Дантес вирішив взяти участь у флешмобі дружини (фото: instagram.com/vladimirdantes/)

Співак виглядає сонною, може, він недавно прокинувся? Але, як би там не було, підтримати улюблену стьобом - свята справа!

"Надя, дивись, я без макіяжу і без фільтрів", - написав Дантес і зазначив кохану.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва нещодавно зізналася, що у них з Позитивом були почуття, новина шокувала її шанувальників.