Вона ж не у "ВІА Грі": Мейхер рознесли за вульгарність на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" в останньому ефірі від 15 листопада показали чвертьфінальну битву найсильніших пар проєкту. Пари виконали по три танці: перший - з партнером, другий танець з суддями, а третій - битва за місце в півфіналі. Надія Мейхер і Кирило Васюк зважилися на нетиповий танець для них - хіп-хоп. Але екс-"ВІА Гру" розкритикували за безглузде наслідування Мадонні і вульгарність.

Надя в відеощоденнику сказала, що такою її ніхто на проекті ще не бачив. Виступили вони гідно, але Мейхер багато критикували за дивне вульгарне вбрання.

Судді розкритикували пару за те, що техніки хіп-хопу було мало. Яма сказав, що їхній танець не зовсім відповідав обраному стилю. Кухар зазначила, що Мейхер трохи не дотягує до королеви.

Надія Мейхер і Кирило Васюк, хіп-хоп (відео: YouTube/Танці з зірками)

Користувачі мережі рознесли костюмерів за дивний вибір наряду, а Надю - за вульгарний образ.

Хто вдягав Надю? Ну навіщо було одягати такий костюм?

Не розумію цих стилістів, чому так одягають Надю.

Люблю Надю, але: костюмчик не сів, танець важкий! Ні спецефекти, ні пісня Мадонни не допомогли. Та і краще б їй мовчати, а не сперечатися і виправдовуватися.

Костюм у Наді вульгарний. Вона ж не у "ВІА Грі".

Хіп-хоп - "дворовий"танець! Тут бальна пластика ні до чого. Техніки мало. І важко якось. Надя втомилася", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що проект після чвертьфіналу покинули Сергій Мельник і Аделіна Делі.

Раніше ми писали, що Оля Полякова осоромилася на "Танцях з зірками" зі своїми "сітями".

Також повідомлялося, що Григорій Чапкіс зізнався в любові учасниці "Танців з зірками".