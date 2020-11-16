Вона ж не у "ВІА Грі": Мейхер рознесли за вульгарність на "Танцях з зірками"

Надія Мейхер на "Танцях з зірками" залишила неприємний осад
"Танці з зірками" в останньому ефірі від 15 листопада показали чвертьфінальну битву найсильніших пар проєкту. Пари виконали по три танці: перший - з партнером, другий танець з суддями, а третій - битва за місце в півфіналі. Надія Мейхер і Кирило Васюк зважилися на нетиповий танець для них - хіп-хоп. Але екс-"ВІА Гру" розкритикували за безглузде наслідування Мадонні і вульгарність.
Надя в відеощоденнику сказала, що такою її ніхто на проекті ще не бачив. Виступили вони гідно, але Мейхер багато критикували за дивне вульгарне вбрання.
Судді розкритикували пару за те, що техніки хіп-хопу було мало. Яма сказав, що їхній танець не зовсім відповідав обраному стилю. Кухар зазначила, що Мейхер трохи не дотягує до королеви.
Надія Мейхер і Кирило Васюк, хіп-хоп (відео: YouTube/Танці з зірками)
Користувачі мережі рознесли костюмерів за дивний вибір наряду, а Надю - за вульгарний образ.
Нагадаємо, що проект після чвертьфіналу покинули Сергій Мельник і Аделіна Делі.
Раніше ми писали, що Оля Полякова осоромилася на "Танцях з зірками" зі своїми "сітями".
Також повідомлялося, що Григорій Чапкіс зізнався в любові учасниці "Танців з зірками".