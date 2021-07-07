Винні обидва: Андре Тан відверто розповів, чому розпався його шлюб

Дизайнер зазначив, що перші 5 років шлюбу - найкращі, адже люди тільки пізнають один одного і закривають очі на недоліки. Однак потім з'являється побут, а замість любові виникає повага, довіра, вміння терпіти. У такий час пара часто забуває про відносини і як над ними треба працювати.

Це ж сталося і з ним і Аліною, і провина лежить на обох.

"Я вважаю, що в розлученні винні обидва – Аліна і я. Якби ми хоч трохи думали про наші стосунки, то думаю, ми б їх зберегли. Але з іншого боку, останнім часом у нас було так багато скандалів, що коли наша дитина Соня стала між нами і попросила, щоб ми не сварилися, я тоді зрозумів, що все. Нехай дитина буде щаслива і не буде бачити тих сварок", - поділився Андре.

Андре Тан і його екс-дружина Аліна Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official)

За словами дизайнера, він не хотів, щоб його дитина росла в стресі, оскільки сам пережив таке в дитинстві, коли вітчим і мама постійно сварилися.

Тан розповів, що головною претензією його екс-дружини до нього було те, що він дуже багато працював. Він приходив додому тоді, коли вона вже спала, а вставав тоді, коли та вже давно "була на ногах". На вихідних вони і зовсім могли не бачитися.

"Ми в будній день перетиналися тільки на півгодини, коли вона мені готувала сніданок. У суботу та неділю я постійно відкривав магазини або їхав у відрядження за тканинами. Ми могли по 10 днів не бачитися через графік",

- зізнався чоловік.

Також у пари були різні погляди на виховання дочки: Андре вважав, що дитина повинна бути максимально соціальною, а Аліна вирішила, що дитину треба закривати і нікому не показувати.

Зараз, коли вони в розлученні, а дочка Соня кожні вихідні проводить час з батьком, то вона ходить і в басейн, і на танці, але це все далося ціною любові.

Модельєр не приховує, що, крім побутових проблем, однією з причин розлучення стало те, що "просто закінчилася любов". Він переконаний, що над відносинам повинні працювати двоє. Втім, він не шкодує, що все так сталося, адже зараз, коли він став "самотнім вовком", він відчуває себе набагато краще і щасливіше.

"Я втратив сім'ю, але знайшов себе. Все, що сталося за цей рік, не могло статися, коли я був у родині. Я зараз щасливий від кожного прожитого дня. До цього я не був щасливий. Я нарешті знайшов ті струни, ту впевненість у собі, яких раніше не було", – поділився Тан.

Чоловік додав, що найближчим часом не хоче мати ніяких серйозних і тривалих відносин. Після розлучення у нього був роман з дуже публічною персоною якийсь час, але її імені він відкривати не хоче. Коли жінка захотіла від нього серйозних стосунків, то змушений був з нею попрощатися. Що стосується інших жінок ,"то як і у всіх чоловіків, романи є", розповів дизайнер.