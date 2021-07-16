Vlad Darwin став татом: співак поділився, як тримати себе в тонусі молодим батькам

Співак і композитор Vlad Darwin на початку літа потряс український шоу-бізнес новиною про те, що у нього з дружиною, джазовою співачкою Христиною Марті, народився первісток.
Артисти зберігали в таємниці очікування дитини, повідомляє прес-служба співака.
А тепер Влад поділився з читачами РБК-Україна, як тримати себе в тонусі, коли ти-молодий тато.
Безумовно, моє життя змінилося. Звичайно, поки максимум часу ми присвячуємо дитині, а часу на спорт і догляд за собою стало менше.
Співак з дружиною зберігали в таємниці очікування дитини (фото: прес-служба співака)
Моя головна рекомендація молодим батькам - бути максимально дружною і єдиною командою - тато + мама . Згуртованість і одностайність робить життя дитини щасливим і наповненим, а це головне для його здоров'я!
Нагадаємо, днями Дарвін презентував емоційне і зворушливе відео на пісню "Без умів", яке він присвятив своєму синові Рональду.
Новий кліп - це 12 різних історій, які пов'язані між собою тонкою червоною ниткою безумовних почуттів.
Влад продовжує працювати і займатися творчістю (фото: прес-служба співака)
У відео "Без розуму" глядач буквально подорожує в часі. Одні сцени переносять в довоєнну епоху, інші нагадують 70-ті роки минулого століття, є і більш сучасні образи. Але всі вони викликають непідробні емоції.
Добринін і Квіткова розсекретили ім'я новонародженого сина: "Нова сила любові"
Найбільш зворушливою по праву можна назвати сцену з новонародженим сином Влада, якого він ніжно качає на руках і співає пісню-посвячення.
Раніше Анатолій Анатоліч перед поповненням в родині порадував дружину неймовірним подарунком.