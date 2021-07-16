Vlad Darwin стал папой: певец поделился, как держать себя в тонусе молодым родителям

Певец и композитор Vlad Darwin в начале лета потряс украинский шоу-бизнес новостью о том, что у него с женой, джазовой певицей Кристиной Марти, родился первенец.
Артисты хранили в тайне ожидание ребенка, сообщает пресс-служба певца.
А теперь Влад поделился с читателями РБК-Украина, как держать себя в тонусе, когда ты - молодой папа.
Безусловно, моя жизнь поменялась. Конечно, пока максимум времени мы посвящаем ребенку, а времени на спорт и уход за собой стало меньше.
Певец с женой хранили в тайне ожидание ребенка (фото: пресс-служба певца)
Моя главная рекомендация молодым родителям - быть максимально дружной и единой командой - папа + мама. Сплоченность и единодушие делает жизнь ребенка счастливой и наполненной, а это главное для его здоровья!
Напомним, на днях Дарвин презентовал эмоциональное и трогательное видео на песню "Без умов»", которое он посвятил своему сыну Рональду.
Новый клип - это 12 разных историй, которые связаны между собой тонкой красной нитью безусловных чувств.
Влад продолжает работать и заниматься творчеством (фото: пресс-служба певца)
В видео "Без умов" зритель буквально путешествует во времени. Одни сцены переносят в довоенную эпоху, другие напоминают 70-е года прошлого века, есть и более современные образы. Но все они вызывают неподдельные эмоции.
Добрынин и Квиткова рассекретили имя новорожденного сына: "новая сила любви"
Самой трогательной по праву можно назвать сцену с новорожденным сыном Влада, которого он нежно качает на руках и поет песню-посвящение.
Раньше Анатолий Анатолич перед пополнением в семье порадовал жену невероятным подарком.