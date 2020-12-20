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Влад Яма з дружиною і сином показав свій святковий талісман: без неї б не рухався

Автор: Lite

Влад Яма по закінченню проекту "Танці з зірками 2020" сконцентрувався на сім'ї та підготовці до свят. До речі, під час участі в шоу хореограф отримав серйозну травму руки, і йому навіть знадобилася операція. Він заявляє, що досі не може собі дозволити зайве навантаження на кінцівку. А ось прикрасити ялинку в дворі заміського будинку з дружиною Ліліаною і сином Леоном – це будь ласка! Про свій танцювальний талісман і новорічні традиції зіркова сім'я розповіла в передачі "Світське життя".

Сім'я Влада Ями танцює на льоду біля приватного будинку. Олені, гірлянди і свічки – це святковий декор, що створює необхідну атмосферу біля ялинки, яка знаходиться на свіжому повітрі – це екологічний спосіб зустріти новорічні свята. У сім'ї є свій новорічний талісман-іграшка.

"Це у нас танцювальна фея. Ми її купили десять років тому у Венеції. Побачили, який у неї гарний підйом і думаємо, що вона допомагає танцювати і краще крутити стегнами. Без неї я б взагалі не рухався!" - заявив суддя "Танців з зірками".

Кожен рік Ліліана вибирає колірну гаму для ялинки. В цьому році їй захотілося більш стриманих відтінків.

"Більш спокійні кольори, білі, які будуть актуальні в наступному році", - пояснила Ліліана. "Ніжні, як твій чоловік", - уточнив Влад, звертаючись до дружини.

А синок Влада, Леон, навіть прочитав святкове рядочки під оплески батьків.

До речі, Ліліана раніше поділилася секретами вдалої зустрічі наступаючого року Білого Металевого Бика.

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Новини України Влад Яма