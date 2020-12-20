Влад Яма с женой и сыном показал свой праздничный талисман: без нее бы не двигался

Влад Яма по окончанию проекта "Танцы со звездами 2020" сконцентрировался на семье и подготовке к праздникам. К слову, во время участия в шоу хореограф получил серьезную травму руки, и ему даже понадобилась операция. Он заявляет, что до сих пор не может себе позволить лишнюю нагрузку на конечность. А вот украсить елку во дворе загородного дома с женой Лилианой и сыном Леоном – это пожалуйста! О своем танцевальном талисмане и новогодних традициях звездная семья рассказала в передаче "Світське життя".

Семья Влада Ямы танцует на льду возле частного дома. Олени, гирлянды и свечки – это праздничный декор, создающий необходимую атмосферу возле елки, которая находится на свежем воздухе – это экологический способ встретить новогодние праздники. У семьи есть свой новогодний талисман-игрушка.

"Это у нас танцевальная фея. Мы ее купили лет десять тому в Венеции. Увидели, какой у нее красивый подъем и думаем, что она помогает танцевать и лучше крутить бедрами. Без нее я бы вообще не двигался!" - заявил судья "Танцев со звездами".

Каждый год Лилиана выбирает цветовую гамму для елки. В этом году ей захотелось более сдержанных оттенков.

"Более спокойные цвета, белые, которые будут актуальны в следующем году", - пояснила Лилиана. "Нежные, как твой муж", - уточнил Влад, обращаясь к жене.

А сынок Влада, Леон, даже прочел праздничное четверостишье под аплодисменты родителей.

К слову, Лилиана ранее поделилась секретами удачной встречи наступающего года Белого Металлического Быка.