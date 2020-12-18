Володимир Остапчук здивував усіх напередодні жорсткого карантину

Володимир Остапчук, який нещодавно заінтригував новиною про дитину, знову заспівав. Так, шоумен, стендап-комік і ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" представив танцювальний трек "Вечеринка года".

Це, за словами зірки, музичний реліз напередодні локдауну і першого в нашому житті Нового року, коли у всіх є реальний привід чекати, радіти і молитися, щоб старий 2020-ий нарешті залишився в минулому.

"Я подумав, що цей 2020-ий рік варто провести, як треба. Нехай він вже нарешті закінчиться, поки ми всі не зійшли з розуму. Насправді ідея прийшла ще два місяці тому, вже тоді я сподівався скоріше завершити цей "чудовий" рік. Знаєте, у цьому році навіть вечірки інші, не такі гучні та численні. Тому я вирішив якимось чином прикрасити новорічні свята і зробив такий трек. Їсти під нього олів'є і чекати Нового, сподіваюся, більш вдалого, року буде трохи веселіше", - ділиться Володимир.

Нова пісня Остапчука про вечірку року

Шоумен також планує зйомки кліпу "Вечеринка года", режисерами якого стануть самі підписники Остапчука. Яким чином, артист поки не розкриває, але каже, що підготував якийсь квіз.

Раніше Остапчук показав зворушливе відео з весілля з Христиною Горняк і презентував авторську пісню "В фильмах Тарантино".