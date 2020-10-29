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Закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом

Автор: Світлана Мащенко

Учасник шоу "Холостячка" присвятив Ксенії Мішиній портрет на своєму авто

"Холостячка" стартувала на СТБ 23 жовтня і вже приковує увагу українців. За серце красуні-актриси Ксенії Мішиної будуть по п'ятницях боротися чоловіки. Але один з них - телеведучий Андрій Шатирко - вирішив піти на випередження і набив на своє авто портрет дівчини.

Хлопець поділився результатом у своєму Instagram. Андрій каже, що давно закоханий у Ксенію і таким чином вирішив висловити свої почуття.

На фото Шатирко сидить на даху білого спорткара, а на дверях красується портрет Ксенії Мішиної.

"Ми створюємо реальність в наших снах. Вчора мені наснилася ця ідея, сьогодні вона вже реалізована", - написав телеведучий.

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Учасник "Холостячки" розмалював своє авто портретом Ксенії Мішиної (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Андрію 28 років. Він блогер, співак і ведучий бекстейджу у проекті "Танці з зірками". У танцювальному шоу хлопець брав у Ксенії інтерв'ю і між ними навіть виникла симпатія.

Нагадаємо, що під час першої церемонії троянд Ксенія повинна була вибрати 11 чоловіків з 16 учасників. Ними стали:

  • Андрій Рибак
  • Сергій Кирієнко
  • Євген Ковтуненко
  • Ігор Бабко
  • Костянтин Скрипачук
  • Андрій Шатирко
  • Олексій Тригубенко
  • Ілля Рибальченко
  • Володимир Оксамитний
  • Артем Шепель
  • Назар Дзивульський
  • Олександр Эллерт

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка".

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