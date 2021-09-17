Разом чи ні? Ірина Шейк розповіла правду про роман з Каньє Уестом

За словами інсайдерів, далі взаємної симпатії справа не зайшла. Нібито після короткого роману пара вирішила розлучитися. Коментарі з цього приводу вони не давали.

Ірина Шейк не стала мовчати (фото: instagram.com/irinashayk)

І ось нарешті Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Уестом. І причому висловилася досить різко.

"Завтра поповзуть чутки, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром, і? А післязавтра це буде хтось інший. У моєму особистому житті завжди щось відбувається, я просто тримаю це при собі, - сказала знаменита модель і додала, що така скритність у них в роду - норма. - Моя бабуся була секретним агентом під час Другої світової війни. Я думаю, що особисте життя повинне бути особистим. Ірина в стилі КДБ ", - жартує дівчина.