Вместе или нет? Ирина Шейк рассказала правду о романе с Канье Уэстом

По словам инсайдеров, дальше взаимной симпатии дело не зашло. Якобы после короткого романа пара решила расстаться. Комментарии по этому поводу они не давали.

Ирина Шейк не стала молчать (фото: instagram.com/irinashayk)

И вот наконец Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом. И причем высказалась весьма резко.

"Завтра поползут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, и? А послезавтра это будет кто-то другой. В моей личной жизни всегда что-то происходит, я просто держу это при себе, - сказала знаменитая модель и добавила, что такая скрытность у них в роду - норма. - Моя бабушка была секретным агентом во время Второй мировой войны. Я думаю, что личная жизнь должна быть приватной. Ирина в стиле КГБ", - шутит девушка.