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"Замість охоронця?"Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

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Середа 30 червня 2021 09:47
"Замість охоронця?"Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Styler

Оля Полякова любить підігрівати інтерес мережевої аудиторії своїм гарячим контентом. Так, нещодавно вона запостила у фотоблозі серію знімків в бікіні і відразу попередила бажаючих розкритикувати її за відвертість – їм не раді на сторінці зірки. Тепер же артистка вирішила влаштувати зіркову вечірку в заміському будинку і зробити незвичайне фото своєї старшої дочки Маші з ... автоматом в руках.

Відповідний кадр з'явився на сторінці Королеви ночі в Instagram.

На фото 16-річна Маша в смугастому топі і жовтій довгій спідниці сидить в кріслі-коконі на галявині біля будинку з автоматом в руках. Дівчина пильно дивиться в об'єктив фотографа з-під опущених вниз окулярів. У волоссі у неї квітка.

"Господиня артелю", - підписала фото дочки Оля. Також в сторіс можна побачити і відео з Машею в головній ролі. "Хто це у нас зухвалий, як куля різкий?"- коментує Полякова за кадром.

&quot;Замість охоронця?&quot;Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

&quot;Замість охоронця?&quot;Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

Маша позувала на вечірці з автоматом в руках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фолловери співачки по-різному відреагували на вельми провокаційне фото: одним сподобався знімок, і вони зазначили красу Маші, інші ж розкритикували зірку за те, що вона дозволила взяти дочці в руки зброю і порахували постановочний кадр недоречним.

  • Здивували. Не в приємну сторону
  • Автомат зайвий на фото
  • Вульгарно і дешево
  • Як смішно і безглуздо це виглядає
  • Замість автомата польові квіти краще б виглядали в 16 років. Красуня
  • Дівчинка красива, безумовно, але автомат зовсім їй ні до чого
  • Дівчинка дуже красива. Але зброя зайва
  • Замість охоронця за мамою пильнує?
  • Хіба жіночу красу потрібно підкреслювати автоматом?

До слова, вечірка Олі була приурочена до дня народження її чоловіка - бізнесмена Вадима Полякова. Гості прибували до заміського будинку зірки по воді, адже у Олі є власний причал для яхт і катерів. Так, привітати чоловіка артистки приїхали Соня Плакидюк, Даша Астафєва, режисер Олена Вінярська та інші.

&quot;Замість охоронця?&quot;Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

&quot;Замість охоронця?&quot;Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

&quot;Замість охоронця?&quot;Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

Зіркові гості вечірки чоловіка Полякової прибували по воді (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також серед гостей була помічена Катя Осадча я яскраво-рожевій сукні. Іменник особисто привіз ведучу на захід і встав за штурвал. Теледіва з гумором прокоментувала:"Тільки Оля може напружити іменинника їхати за мною".

"Він сам, він хотів зануритися світське життя. Боже, яка ти красива і яскрава, моя дівчинко!"- звернулася Оля до Каті.

Нагадаємо, що раніше Полякова показала спекотні танці в купальнику.

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Оля Полякова Маша Полякова
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