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Внучка Ротару без білизни в пікантному топі засвітилася в центрі Києва

Автор: Ольвія Агаркова

Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко провела літо з батьками та нареченим-мільйонером Денисом Жадановим в Європі. Дівчина встигла відпочити в Італії та Чорногорії, де насолодилася місцевими пам'ятками і спілкуванням з близькими. А ось кінець літа вона вважала за краще провести в рідному Києві.

Соня поділилася в Instagram яскравими фото, зробленими на Андріївському узвозі.

Дівчина вибрала для прогулянки по центру столиці з мамою Світланою пікантний топ без білизни, що фіксується на грудях ланцюжком – вбрання дозволо дівчині частково оголити бюст, і трендові світлі джинси з високою посадкою. Вона розпустила довге пшеничне волосся і зробила легкий макіяж. Помітна прикраса - великі намисто з перламутровими перлинами. На руці - тендовий браслетек з листочками конюшини від Van Cleef & Arpels.

Софія прогулялася з мамою в самому серці столиці (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина повідомила, що влаштувала жіночий день з квітучою мамою-красунею. Підписники Соні буквально завалили її заслуженими компліментами.

  • Дівчинка на мільйон
  • Яка гарна дівчинка! Без всякого накачаного!
  • Просто чарівна, красива дівчина з прекрасною фігурою
  • Яка естетика у всьому
  • Ви нереальна красуня

У Stories вона розповіла, як підтримує стрункі форми і розсекретила свої принципи харчування.

"Для мене головне - відчуття легкості та енергії. Знаючи, як мій організм реагує на той чи інший продукт, я роблю вибір. Немає правил, обмежень і т. д. Головне - не переїдати", - поділилася Софія.

Софія розповіла про основи системи харчування (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Також на сторінці свого блогу вона показала, як займається йогою в саду біля заміського будинку в Київській області. Дівчина може похвалитися завидною гнучкістю і розтяжкою.

До слова, 20-й день народження Соня зустріла в США, де живе разом з нареченим-мільйонером Денисом Жадановим.

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София РотауСофия Евдокименко