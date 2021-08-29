Внучка Ротару без білизни в пікантному топі засвітилася в центрі Києва

Дівчина вибрала для прогулянки по центру столиці з мамою Світланою пікантний топ без білизни, що фіксується на грудях ланцюжком – вбрання дозволо дівчині частково оголити бюст, і трендові світлі джинси з високою посадкою. Вона розпустила довге пшеничне волосся і зробила легкий макіяж. Помітна прикраса - великі намисто з перламутровими перлинами. На руці - тендовий браслетек з листочками конюшини від Van Cleef & Arpels.

Софія прогулялася з мамою в самому серці столиці (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина повідомила, що влаштувала жіночий день з квітучою мамою-красунею. Підписники Соні буквально завалили її заслуженими компліментами.

Дівчинка на мільйон

Яка гарна дівчинка! Без всякого накачаного!

Просто чарівна, красива дівчина з прекрасною фігурою

Яка естетика у всьому

Ви нереальна красуня

У Stories вона розповіла, як підтримує стрункі форми і розсекретила свої принципи харчування.

"Для мене головне - відчуття легкості та енергії. Знаючи, як мій організм реагує на той чи інший продукт, я роблю вибір. Немає правил, обмежень і т. д. Головне - не переїдати", - поділилася Софія.

Софія розповіла про основи системи харчування (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Також на сторінці свого блогу вона показала, як займається йогою в саду біля заміського будинку в Київській області. Дівчина може похвалитися завидною гнучкістю і розтяжкою.