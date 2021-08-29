Внучка Ротару без белья в пикантном топе засветилась в центре Киева

Девушка выбрала для прогулки по центру столицы с мамой Светланой пикантный топ без белья, фиксирующийся на груди цепокой, – наряд позволил девушке частично оголить бюст, и трендовые светлые джинсы с высокой посадкой. Она распустила длинные пшеничные волосы и сделала легкий макияж. Броское украшение – крупные бусы с перламутровыми жемчужинами. На руке – тендовый браслетик с листочками клевера от Van Cleef & Arpels.

София прогулялась с мамой в самом сердце столицы (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка сообщила, что устроила женский день с цветущей мамой-красавицей. Подписчики Сони буквально завалили ее заслуженными комплиментами.

Девочка на миллион

Какая красивая девочка! Без всякого накаченного!

Просто прелестная, красивая девушка с прекрасной фигурой

Какая эстетика во всем

Вы нереальная красотка

В Stories она рассказала, как поддерживает стройные формы и рассекретила свои принципы питания.

"Для меня главное – ощущение легкости и энергии. Зная, как мой организм реагирует на тот или иной продукт, я делаю выбор. Нет правил, ограничений и т.д. Главное – не переедать", - поделилась София.

София рассказала об основах системы питания (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Также на странице своего блога она показала, как занимается йогой в саду возле загородного дома в Киевской области. Девушка может похвастаться завидной гибкостью и растяжкой.