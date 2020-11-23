Хвилювання і драйв: Настя Каменських поділилася з фанатами чуттєвим відвертим відео

Настя Каменських не так давно рассказала як їсти і не товстіти: співачка розсекретила своє улюблене блюдо. Каменських дає поради не просто так: коли в своєму Instagram Настя показала знімок в одному купальнику-бікіні, фолловери зазначили, що їх кумир помітно схудла.

Цього разу раз Настя торкнулася більш глибокої теми, ніж тема зайвих кіло: кохання. Співачка заворожила чуттєвим відео та підписом до нього, де міркує, що таке взагалі любов.

"Любов - ніби дорога, по якій мчиш на великій швидкості.

Хвилювання, радість, драйв. Емоції розливаються по тілу незрозумілими, особливими вібраціями. Ти не знаєш, куди ця дорога приведе тебе. Ти взагалі не думаєш про кінцевій точці. А продовжуєш набирати швидкість і насолоджуєшся всім, що відбувається на цьому шляху", - написала Настя.

Настя Каменських (відео: www.instagram.com/kamenskux/)

"Чарівно", "Дуже", "Це дуже красиво", "Вау", "Дуже смачна нарізка", - написали в коментарях своєму кумиру шанувальники.

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася з фанатами відео з особистого архіву, співачка зізналася - такого вона ще не показувала нікому і ніколи.