RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Була натхненна, що ми здобули свободу: Приходько зробила зізнання про українську мову

Автор: Lite

Анастасія Приходько зовсім недавно стала багатодітною мамою – у неї народився третій малюк. Співачка довго приховувала свою вагітність і не зізнавалася, що знаходиться в цікавому положенні, але потім пояснила, що не хотіла привертати зайву увагу і старалася зберегти цю новину як щось особисте й потаємне. Тепер вона з задоволенням спілкується з прихильницями на теми материнства і робить особисті зізнання.

Так, на сторінці в Instagram Анастасія показала чорно-біле фото топлес в розстібнутому піджаку і поговорила з шанувальниками про свою творчість.

Співачка повідомила, що має намір відновити творчу діяльність. Незважаючи на те, що артистці доводиться витримувати критику, вона буде продовжувати співати, адже не може без сцени. Анастасія визначилася зі стилем музики – вона зізналася, що хоче виконувати рок.

"Я не мріяла співати український рок, так, як виросла на піснях Цоя, ДДТ, Наутілус, Маша і Ведмеді, 7Б, а далі вже Арбеніна, Земфіра і так далі... Але, я була так натхненна тим, що ми здобули свободу, почали шлях до самостійної країни, почала процвітати українська мова, і я почала вчити мову і писати українські пісні", - зазначила артистка.

Вона нагадала, що у неї є повністю україномовний альбом "Саме той", а також знакові пісні "Герої не вмирають", "Саме той", "Тримай".


Анастасія показала пікантне фото (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Зараз Приходько працює над новим матеріалом і обіцяє незабаром представити свіжу композицію.

Нагадаємо, що раніше Анастасія Приходько показала зворушливе відео з третім малюком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Анастасія Приходько
Читайте також
Серце б'ється у такт: Приходько підірвала мережу ніжним вагітним фото і розсикретила вагу
Мене переповнює щастя: Анастасія Приходько зізналася, чому приховувала третю вагітність
Прогноз погоди