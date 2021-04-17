Була натхненна, що ми здобули свободу: Приходько зробила зізнання про українську мову

Співачка повідомила, що має намір відновити творчу діяльність. Незважаючи на те, що артистці доводиться витримувати критику, вона буде продовжувати співати, адже не може без сцени. Анастасія визначилася зі стилем музики – вона зізналася, що хоче виконувати рок.

"Я не мріяла співати український рок, так, як виросла на піснях Цоя, ДДТ, Наутілус, Маша і Ведмеді, 7Б, а далі вже Арбеніна, Земфіра і так далі... Але, я була так натхненна тим, що ми здобули свободу, почали шлях до самостійної країни, почала процвітати українська мова, і я почала вчити мову і писати українські пісні", - зазначила артистка.

Вона нагадала, що у неї є повністю україномовний альбом "Саме той", а також знакові пісні "Герої не вмирають", "Саме той", "Тримай".



Анастасія показала пікантне фото (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Зараз Приходько працює над новим матеріалом і обіцяє незабаром представити свіжу композицію.