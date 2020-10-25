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Захоплена Осадча в стильному етно-образі звернулася до українців: дуже сподіваюся

Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча прийшла в захват від чудової осінньої погоди та навколишньої краси

Катя Осадча не звикла сидіти на місці, і тому вона вільний час використовує для активностей і подорожей. Але поки кордони закриті, ведуча з чоловіком Юрієм Горбуновим вивчає навколишні пам'ятки, що захоплюють зіркову родину не меньше, ніж європейські. Так, Катя провела вихідні у Львові, куди вирушила з робочим візитом, але встигла насолодитися теплою і привітною осінню в колоритному місті.

На барвистому фото в Instagram вона позувала у щільному пльто з етнічним орнаментом і малиновими манжетами, а також лацканом від українського дизайнера Юлії Магдич. Катя доповнила образ масивними трендовими черевиками на грубій підошві та шнурівці.

"Прекрасний Львів. Поки ми обмежені в пересуванні Європою, можна Європу знайти і в нашій країні. Дуже сподіваюся, що всі замки і палаци України будуть відреставровані та отримають не менше потік туристів, ніж Версаль, Фонтенбло, або замки Луари", - підписала атмосферне фото біля палацу Потоцьких Катя.

Катя Осадча показала пам'ятки Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона також запропонувала назвати улюблені місця та пам'ятки, які обов'язково варто подивитися. Шанувальник з радістю відгукнулися на питання Каті і скупали її в оваціях.

  • Катерина, ви прекрасні
  • Шикарний образ
  • Яка красуня
  • Яка ви чарівна!
  • Катя, Ви така тонка, легка
  • Стильна, красива, просто неймовірна леді
  • Як завжди: стильня, ніжна, вишукана красуня

Також ведуча захопилася чудовою погодою, яка стоїть в кінці жовтня, і показала розслаблені щасливі фото на тлі різнобарвних дерев, а також встигла покататися на масивній дерев'яній гойдальці і зробити видовищний кадр. На ведучій – сірі трикотажні широкі штани та светр в тон з принтом у вигляді машинок.

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Катя Осадча насолоджується прекрасною осінню (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов показав, як з користю проводить час з сином.

До речі, Катя Осадча захопила точеними формами в стильному купальнику і зізналася, що скучила за подорожей.

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Новини України Катя Осадча