У захваті один від одного: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек дали перше спільне інтерв'ю

Втім, Дженніфер в основному говорила про свою кар'єру. А її бойфренд, з яким Джей Ло возз'єдналася після 17 років перерви - про те, як він захоплений своєю жінкою. За словами Аффлека, він просто в захваті від того, який ефект справляє його кохана на людей. Завдяки Лопес багато хто зумів повірити в себе і знайти своє місце під сонцем, вважає Бен.

Дженнфер Лопес дала перше інтерв'ю з Беном (фото: instagram.com/jlo)

"Я в захваті від того, як Дженніфер впливає на світ. Найбільше, що я можу зробити як художник, - це знімати фільми, які можуть зачепити людей. Дженніфер надихнула безліч людей відчути, що у них є своє місце за столом в цій країні. Такого ефекту мало хто домагався в історії, і я ніколи не зможу зробити те ж саме, але я це підтримую, поважаю і захоплююся цим", - сказав він.

Найближчим часом пара має намір вирішити питання з різдвяними канікулами. Справа в тому, що сімейне свято обидва хочуть провести як з половинками, так і з дітьми. Такий "мікс" складно спланувати, тому цим пара зайнялася вже зараз.

"Вони планують провести канікули разом. У обох буде перерва в роботі. Вони обидва хочуть бути зі своїми дітьми, так що їм знадобиться більше часу для планування", - поділився інсайдер.