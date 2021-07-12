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Кохана Леонардо Ді Капріо знову змусила мережу говорити про свою вагітність

Автор: RBC.UA

24-річна дівчина Леонардо Ді Капріо, як і раніше, не дає спокою фанатам. Вони не можуть зрозуміти: вагітна Каміла Морроне чи ні. Модель то демонструє плоский живіт, то виходить на прогулянку в об'ємних вбраннях, які ледь приховують округлі форми.

Нова хвиля розмов про поповнення в родині голлівудського красеня з'явилася разом з новим постом Каміли.

Дівчина не показала нічого провокаційного: на знімках вона позує зі своїм домашнім улюбленцем - собакою породи хаскі Саллі. Але навіть в цьому користувачі мережі побачили більше.

Дівчина зі своєю собакою (фото / Відео: instagram.com/camilamorrone)

"Саллі-контент для вас. Вона все ще думає, що вона крихітна собачка. Якщо я не сказала цього достатньо раз: удочеріння її було найкращою справою на світі...", - написала вона і порадила всім бажаючим взяти тварину з притулку. У галерею Каміла додала відео, на якому Саллі ще зовсім крихта.

Мила картина зворушила фанатів. Але заодно наштовхнула на думки про те, що дівчині пора перемикатися з виховання собак на виховання дітей. Справа в тому, що Каміла тримає пса на руках, немов малюка.

"Ця дитина вже підросла, пора задуматися про другу", - пишуть їй фанати. Знайшлися і ті, хто припустив, що пишне плаття Морроне знову приховує животик.

Нагадаємо, нещодавно Леонардо Ді Капріо показав свої нові фото. І Каміла підтримала його, зробивши репост. Тим самим пара, нарешті, дала публіці зрозуміти, що вони не приховують свого зв'язку. Хоча і не афішують його.

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