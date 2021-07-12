Возлюбленная Леонардо Ди Каприо вновь заставила сеть говорить о своей беременности

Девушка не показала ничего провокационного: на снимках она позирует со своим домашним любимцем - собакой породы хаски Салли. Но даже в этом пользователи сети увидели большее.

Девушка со своей собакой (фото/видео: instagram.com/camilamorrone)

"Салли-контент для вас. Она все еще думает, что она крошечная собачка. Если я не сказала этого достаточно раз: удочерение ее было лучшим делом на свете…", - написала она и посоветовала всем желающим взять животное из приюта. В галерею Камила добавила видео, на котором Салли еще совсем крошка.

Милая картина растрогала фанатов. Но заодно натолкнула на мысли о том, что девушке пора переключаться с воспитания собак на воспитание детей. Дело в том, что Камила держит пса на руках, словно малыша.

"Этот ребенок уже подрос, пора задуматься о втором", - пишут ей фанаты. Нашлись и те, кто предположил, что пышное платье Морроне вновь скрывает животик.