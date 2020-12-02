Вперше за 33 роки: Єлизавета II відмовляється від традиційного святкування Різдва

Єлизавета II вперше за 33 роки відмовиться від традиційного святкування Різдва. Це означає, що британська королева проведе сімейне свято з чоловіком Філіпом не в маєтку Сандрингем, як зазвичай, а у Віндзорському замку. За повідомленнями джерел, таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу.

Як пише таблоїд Daily Mail, Єлизавета II і принц Філіпп традиційно проводили святковий сезон в колі сім'ї в Сандрингемському замку в графстві Норфолк. Але в цьому році вони відмовляться від урочистостей і залишаться в Віндзорському замку, з ними буде знаходиться тільки обслуговуючий персонал.

Також повідомляється, що Її Високість не буде відвідувати церковну службу на Різдво, щоб запобігти скупчення людей. Вона буде молитися в приватній каплиці Віндзорського замку.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська проведуть Різдво також окремо від інших членів сім'ї, але планують відвідати королеву і принца Філіпа у Віндзорі після свята.

У Великобританії за час пандемії COVID-19 було зафіксовано майже 1,6 мільйона випадків зараження, понад 59 тисяч людей померли від ускладнень інфекції.

Старший син королеви принц Чарльз і його син, принц Вільям пішли на самоізоляцію після того, як у них проявилися легкі симптоми захворювання коронавірусу.

Як ми повідомляли раніше, королеву Єлизавету II нахабно "обчистили" у палаці. Сума награбованого досить значна.

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