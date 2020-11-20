Вперше в історії шоу: таких партнерів в учасників "Танців з зірками" ще не було

На Танці з зірками повернеться Олег Винник, який виконав всього чотири номери на проекті, після чого з партнеркою Оленою Шоптенко захворів на коронавірус. Крім того, вперше за всю історію шоу учасники станцюють з ведучими.

Олег Винник стане учасником півфінального випуску, який покажуть у неділю, 22 листопада. Він буде ведучим балкона, а також учасником одного з номерів. Танцювати на паркет вийдуть незмінні ведучі шоу Юрій Горбунов та Тіна Кароль.

Так, у тринадцятому півфінальному ефірі стане відомо, які дві пари потраплять у суперфінал, а хто в кроці від перемоги покине проект. У жіночому півфіналі за перемогу змагатимуться три пари:

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Юлія Саніна і Діма Жук.

Тіна Кароль і Юрій Горбунов на Танцях з зірками (фото: 1plus1.ua)

В одному з танців до пар долучаться ведучі: Тіна Кароль виконає румбу, Юрій Горбунов - квікстеп, а Олег Винник - танго.

Глядачів чекає ще один сюрприз - разом з Олегом Винником зустрічати пари на балконі буде Оля Фреймут, яка добре відома своїми "гострими" коментарями на адресу учасників і суддів.

Олег Винник на Танцях з зірками (фото: 1plus1.ua)

Як буде відбуватися фантастичний півфінал, можна буде дізнатися вже в неділю, о 21:00 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, що чвертьфінальний ефір Танців з зірками покинув "Холостяк" Сергій Мельник з партнеркою Аделіною Делі. Причому їх виліт встиг спровокувати скандал.

Раніше ми писали також, що півфіналістка "Танців" Юлія Саніна зробила відверте зізнання.