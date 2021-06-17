Вся в маму! Наомі Кемпбелл показала фото з новонародженою дочкою

Тепер же модель показала нове фото, на якому, правда, знову, приховала обличчя крихти - вона запостила його в сторіз. Дівчинка позує в розкішних дизайнерських тапцях Gucci, а також білих колготках. Що ж, напевно зростає нова підкорювачка модних будинків і подіумів!

На жаль, милу картину фанати не могли прокоментувати, але напевно засипали Наомі реакціями.

Наомі Кемпбелл показала нове фото дочки (фото: скрін instagram.com/naomi)

Нагадаємо, раніше Наомі дала велике інтерв'ю виданню Interview Magazine. У ньому модель розповів про багато особистих речей. У тому числі згадала, як проводила карантин. Виявилося, що вона повернулася до готування і прання.

"Я готувала на початку карантину в Нью-Йорку. Готувала, прибирала, прала одяг. Я все можу зробити для себе. Так мене виховували бабуся і мама. Така спадщина Ямайки. Мені потрібно за багато подякувати коронавірус. Він повернув багато речей, які мені прищеплювали в дитинстві", - відверто зірка. Так що в догляді за малятком вона цілком зможе обходитися без няні.