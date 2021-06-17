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Вся в маму! Наоми Кэмпбелл показала фото с новорожденной дочерью

Автор: RBC.UA

Не так давно мир облетела радостная новость: 51-летняя супермодель впервые стала мамой. Правда, подробностей данного события популярная манекенщица раскрывать не стала. А потому основной версией на данный момент является та, что Кэмпбелл обратилась к услугам суррогатной матери. Также, по словам некоторых инсайдеров, ребенка она воспитывает с мужчиной, которого тщательно скрывает от посторонних глаз и с которым живет в Нью-Йорке.

Информацию о своем материнстве Наоми сразу сообщила миру с помощью блога. А также поделилась первым фото малышки.

Теперь же модель показала новое фото, на котором, правда, вновь, скрыла лицо крошки - она запостила его в сториз. Девочка позирует в роскошных дизайнерских тапочках Gucci, а также белых колготках. Что ж, наверняка растет новая покорительница модных домов и подиумов!

К сожалению, милую картину фанаты не могли прокомментировать, но наверняка засыпали Наоми реакциями.

Наоми Кэмпбелл показала новое фото дочери (фото: скрин instagram.com/naomi)

Напомним, ранее Наоми дала большое интервью изданию Interview Magazine. В нем модель рассказал о многих личных вещах. В том числе упомянула, как проводила карантин. Оказалось, что она вернулась к готовке и стирке.

"Я готовила в начале карантина в Нью-Йорке. Готовила, убирала, стирала одежду. Я все могу сделать для себя. Так меня воспитывали бабушка и мама. Таково наследие Ямайки. Мне нужно за многое поблагодарить коронавирус. Он вернул много вещей, которые мне прививали в детстве", - откровенничает звезда. Так что в уходе за малышкой она вполне сможет обходиться без няни.

Также ранее модель рассказала, как ей удается оставаться такой красивой в свои годы.

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