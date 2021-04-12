Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності

Вона постала перед камерою в стильному і одночасно ніжному аутфиті цікавого крою. Осадча приміряла білу міні-сукню з квітковим принтом, об'ємними рукавами, відкритими плечима і довгим шлейфом.

Свій лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах, красивими прикрасами і ефектним укладанням на один бік. Макіяж вона зробила з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

На одному з кадрів Катя позує зі своїм чоловіком і співведучим Юрієм Горбуновим, який був в картатому костюмі сливового відтінку.

Катя Осадча захопила ефектним нарядом на "Голосі країни-11" і підогріла чутки про вагітність (фото: instagram.com/kosadcha)

"About last night. Перший прямий ефір @goloskrainy_official Наступної неділі півфінал", - прокоментувала фото Осадча.

Ніжний образ теледіви дуже сподобався її фоловерам і вони залишили їй безліч компліментів. Однак особливу увагу привернули округлі, на думку багатьох користувачів мережі, форми знаменитості. Шанувальники почали питати, чи вагітна Катя, а деякі вже навіть і вітати її.