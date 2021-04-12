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Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности

Автор: Lite

В воскресенье, 11 апреля, состоялся первый прямой эфир вокального шоу "Голос країни-11". Его ведущая Катя Осадчая появилась на сцене в женственном и эффектном наряде, который, однако, вызвал новую волну слухов о беременности звезды.

Кадрами с мероприятия Осадчая поделилась на своей странице в Instagram.

Она предстала перед камерой в стильном и одновременно нежном аутфите интересного кроя. Осадчая примерила белое мини-платье с цветочным принтом, объемными рукавами, открытыми плечами и длинным шлейфом.

Свой лук ведущая дополнила серебристыми босоножками на каблуке, красивыми украшениями и эффектной укладкой на один бок. Макияж она сделала с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой.

На одном из кадров Катя позирует со своим мужем и соведущим Юрием Горбуновым, который блистал в клетчатом костюме сливового оттенка.

Катя Осадчая восхитила эффектным нарядом на "Голосі країни-11" и подогрела слухи о беременности (фото: instagram.com/kosadcha)

"About last night. Перший прямий ефір @goloskrainy_official Наступної неділі півфінал", - прокомментировала фото Осадчая.

Нежный образ теледивы очень понравился ее фолловерам и они оставили ей множество комплиментов. Однако особое внимание привлекли округлившиеся, по мнению многих пользователей сети, формы знаменитости. Поклонники принялись спрашивать, беременна ли Катя, а некоторые уже даже и поздравлять ее.

  • Екатерина, беременна?
  • Платье очень красивое, и животик
  • Катюша, Вы сегодня очаровательны, сама весна. Самый эффектный образ
  • Катя, ви вагітні?
  • Лялька Барбі!
  • Классный образ у Катюши!
  • Катя, как всегда Богиня!!!
  • Дуже Ви гарні, сукня також неперевершена
  • Дівчинка-весна! Вот это ноги! Вау
  • Сукня чудова, а Катерина, мабуть, при надії, сьогодні дуже тендітна
  • Ця сукня Божественна
  • Катюша такая нежная и красивая
  • Самая красивая пара
  • Дуже Красива. Сукня дуже личить, підкреслює Ваш стан. Мабуть буде дівчинка

Напомним, ранее Катя Осадчая покорила эффектным фото на яхте в Египте.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразведущая
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