Вся светится: Катю Осадчую в эффектном платье заподозрили в беременности

Она предстала перед камерой в стильном и одновременно нежном аутфите интересного кроя. Осадчая примерила белое мини-платье с цветочным принтом, объемными рукавами, открытыми плечами и длинным шлейфом.

Свой лук ведущая дополнила серебристыми босоножками на каблуке, красивыми украшениями и эффектной укладкой на один бок. Макияж она сделала с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой.

На одном из кадров Катя позирует со своим мужем и соведущим Юрием Горбуновым, который блистал в клетчатом костюме сливового оттенка.

Катя Осадчая восхитила эффектным нарядом на "Голосі країни-11" и подогрела слухи о беременности (фото: instagram.com/kosadcha)

"About last night. Перший прямий ефір @goloskrainy_official Наступної неділі півфінал", - прокомментировала фото Осадчая.

Нежный образ теледивы очень понравился ее фолловерам и они оставили ей множество комплиментов. Однако особое внимание привлекли округлившиеся, по мнению многих пользователей сети, формы знаменитости. Поклонники принялись спрашивать, беременна ли Катя, а некоторые уже даже и поздравлять ее.