Заблокувала в соцмережі: Слава Дьомін розповів про гучний скандал з Мейхер

Так, в березні минулого року Надія стала гостей програми Слави, де той поставив їй питання про бюст. Співачку обурили детальні розпитування ведучого, що і стало причиною неприязні.

"Надя класна. Але є ще розбіжність характерів. Не та хімія між людьми. Хоча ми до цього оф*генно спілкувалися. Але вона сказала, коли ми через якийсь час після інтерв'ю зустрілися, що розчарувалася. Можливо. Але ми потім, в кінці, обнялися і розійшлися. Сіли кожен в машину і поїхали в своє життя", – зазначив Дьомін.

Слава розкрив подробиці спілкування з надією після конфлікту

Також Слава розповів про проблемну ситуацію з ще одним потенційним гостей його програми, який не хоче приходити в студію і розкриватися перед глядачами – Олексієм Дурнєвим.

"Дурнєв мені сказав:"Ти не популярний, Я до тебе не прийду". Гаразд, я це приймаю. Якщо він навіть до Маші (Єфросиніної - ред.) не прийшов, а я вважаю, що Маша – топчик. Льоша боїться. Я впевнений, що він боїться показати себе справжнього. Я думаю, що він дуже ранимий. Всі люди, які ховаються за підколами і гумором, дуже ранимі", – запевнив ведучий.

В інтерв'ю Дьомін перерахував і інших українських селебрітіз, які відмовилися від інтерв'ю з ним: Маша Єфросиніна, Сабіна Мусіна. Теплі дружні стосунки у Слави склалися з Дмитром Монатіком і Надею Дорофєєвою.