"Заспані, але щасливі": Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

Катя Осадча і Юрій Горбунов трохи більше місяця тому стали батьками – у них народився другий спільний син Данила. Ведучі ретельно підбирали ім'я для малюка і далеко не відразу розсекретили як навали хлопчика. Втім, Юрій мріє про дочку і не збирається зупинятися на досягнутому - він переконаний, що все ж стане багатодітним татом і знову поїде з Катею в пологовий будинок. А поки новоспечені батьки насолоджуються спільними прогулянками і часом з маленким Данилом, і зворушують кадрами з малюком шанувальників в соцмережі.
Катя і Юрій запостили в Instagram сімейні знімки, зроблені в осінній день.
На одному з фото Катя притискає до себе молодшого синочка, одягненого в кумедний теплий білосніжний комбінезон з вушками на капюшоні. Стильна матуся позує в модному картатому пальто. Вона одягла зручний спортивний костюм пудрового відтінку і білі комфортні кросівки. Фото зроблено в мальовничому місці - в альтанці біля річки.
Катя Осадча зачарувала прогулянкою з молодшим синочком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Осінній дзен", - коротко і лаконічно підписала милу світлину з синочком Катя.
Юрій же поділився фото з прогулянки, на яких зображений з коляскою. Не обійшлося і без сімейного селфі. Щасливе подружжя посміхається на камеру – Катя притискає до себе Данила.
Юрій Горбунов щосили насолоджується батьківством (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальників зворушив сімейний фотосет щасливих батьків і вони поспішили залишити теплі слова в коментарях.
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зачарував творчим процесом зі старшим синочком Іваном.