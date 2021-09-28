"Заспані, але щасливі": Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

Катя Осадча і Юрій Горбунов трохи більше місяця тому стали батьками – у них народився другий спільний син Данила. Ведучі ретельно підбирали ім'я для малюка і далеко не відразу розсекретили як навали хлопчика. Втім, Юрій мріє про дочку і не збирається зупинятися на досягнутому - він переконаний, що все ж стане багатодітним татом і знову поїде з Катею в пологовий будинок. А поки новоспечені батьки насолоджуються спільними прогулянками і часом з маленким Данилом, і зворушують кадрами з малюком шанувальників в соцмережі.