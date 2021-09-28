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"Заспанные, но счастливые": Осадчая и Горбунов умилили осенней прогулкой с малышом

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов чуть больше месяца тому стали родителями – у них родился второй общий сын Данила. Ведущие тчательно подбирали имя для малыша и далеко не сразу рассекретили как навали мальчика. Впрочем, Юрий мечтает о дочери и не собираеться останавливаться на достигнутом – он убежден,что все же станет многодетным папой и снова поедет с Катей в роддом. А пока новоиспеченные родители наслаждаются совместными прогулками и временем с маленким Данилом, и умиляют кадрами с малышом поклонников в соцсети.

Катя и Юрий запостили в Instagram семейные снимки, сделанные в осенний день.

На одном из фото Катя прижимает к себе младшего сыночка, одетого в забавный теплый белоснежный комбинезон с ушками на капюшоне. Стильная мамочка позирует в модном клетчатом пальто. Она надела удобный спортивный костюм пудрового оттенка и белые комфортные кроссовки. Фото сделано в живописном месте – в беседке у реки.

Катя Осадчая очаровала прогулкой с младшим сыночком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Осенний дзен", - коротко и лаконично подписала милое фото с сыночком Катя.

Юрий же поделился кадрами с прогулки, на которых запечатлен с коляской. Не обошлось и без семейного селфи. Счастливые супруги улыбаются на камеру – Катя прижимает к себе Данила.

Юрий Горбунов вовсю наслаждается отцовством (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники умилились семейному фотосеты счастливых родителей и поспешили оставить теплые слова в комментариях.

  • Прекрасные фото
  • Счастливый папа!
  • Классные
  • Прелесть
  • Какая красота в простоте
  • Заспанные, но счастливые
  • С каждым ребенком Юра становиться моложе
  • А Катерине очень идут маленькие детки

Напомним, что ранее Юрий Горбунов очаровал творческим процессом со старшим сыночком Иваном.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов