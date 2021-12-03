Змушують це робити: Ксенія Мішина зробила чесне зізнання на інтимну тему

Ксенія Мішина не дає хейтерам в мережі не найменшого шансу - актриса вміє реагувати на критику і ставити на місце недоброзичливців. Так, нещодавно їй дісталося за спокусливі знімки з відпочинку в ОАЕ, і зірка знайшла аргументи для злостивців в мережі.

В інтерв'ю " Фактам ICTV " Ксенія розповіла, як реагує на зауваження на свою адресу, а також розкрила деталі зйомок в інтимних сценах.

Ксенія зазначає, що вона не проти відвертих сцен на екрані і готова зніматися в пікантних епізодах.

Ксенія не против пікантних цін в кіно (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Якщо це буде крутий проект, і я побачу за сценарієм, що в цій сцені є сенс, — без проблем. Але якщо це звичайна примха режисера, його особиста фантазія — я буду проти", - уточнила актриса.

До відвертих епізодів спеціально актриса не готується.

"Я не соромлюся свого тіла. Але я завжди скажу: "ні", якщо не бачу в цьому сенсу. Важко відтворити інтимні сцени, коли ти не розумієш, навіщо вони в даній роботі", - зазначила Мішина.

Ксенія пояснила, чим відрізняється інтим в житті і на екрані (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія пояснила головну відмінність реального сексу від зйомок сексуальних сцен під прицілом камер.

"У житті це справжні почуття - ти хочеш це робити. А в кадрі тебе змушують це робити. Секс в кадрі - це техніка, просто руху. Це як заплакати: твій організм до цього не готовий, але для сцени треба зробити це штучно. Під час зйомок інтимних сцен всередині тебе завжди відчувається певний дисонанс", - пояснила актриса.

Ксенія зізналася, що ігнорує негативні коментарі на своїй сторінці в соцмережі і блокує хейтерів, але, в той же час, вона відкрита для конструктивної критики і іноді навіть відповідає юзерам, вступаючи з ними в діалог. Їй хочеться, щоб в її акаунті було все позитивно і екологічно.