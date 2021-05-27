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"Затьмарила все": спокуслива Нікітюк в мереживному екстра міні полонила нескінченними ногами

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 27 травня 2021 15:38
"Затьмарила все": спокуслива Нікітюк в мереживному екстра міні полонила нескінченними ногами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк останнім часом багато подорожує і наповнює свій фотоблог барвистими кадрами з різних куточків Землі. Так, вона встигла побувати з друзями в Єгипті і навіть попрацювати місцевим колоритним гідом, потім вирушила до Туреччини на дівич-вечір, а тепер знову повернулася в гостинний Бодрум.

Ведуча порадувала шанувальників свіжими гарячими фото в одночасно ніжному і спокусливою образі. Барвисті кадри з'явилися в Instagram Леді Ле.

Леся позувала в легкій сукні-міні від Victoria's Secret на ґудзиках з дрібним квітковим принтом і тонким ніжним мереживом на подолі, манжетах і області декольте. Ведуча доповнила літній лук босоніжками з тонкими ремінцями. В якості ефектних прикрас - звисаючі сережки.

Леся розташувалася на тлі розкішної двоповерхової вілли з масивними колонами, поруч - невеликий басейн. До слова, одне з фото зроблено в сутінках, ефектне підсвічування виділяє силует спокусливої довгоногої Леді Ле.

"Кайфую на розкішній віллі. Дивимося фото кайфуємо разом зі мною", - запропонувала Леся підписникам.

&quot;Затьмарила все&quot;: спокуслива Нікітюк в мереживному екстра міні полонила нескінченними ногами

&quot;Затьмарила все&quot;: спокуслива Нікітюк в мереживному екстра міні полонила нескінченними ногами

&quot;Затьмарила все&quot;: спокуслива Нікітюк в мереживному екстра міні полонила нескінченними ногами

&quot;Затьмарила все&quot;: спокуслива Нікітюк в мереживному екстра міні полонила нескінченними ногами

Леся в легкій короткій сукні звела з розуму довжиною ніжок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили привабливе вбрання довгоногої стрункої красуні.

  • Леся, ви як завжди затьмарили все своєю красою
  • Дуже красива
  • Чарівна
  • Такий ніжний образ
  • А ноги, ноги! Супер
  • Чудово виглядаєте
  • Леся, ти як завжди топ
  • Класне плаття. А Леся ще краще

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк забавно показала різницю між чоловічим і жіночим сприйняттям краси і привабливості.

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