Завалили хлопця: виліт "Холостяка" з "Танців з зірками" спровокував скандал

"Танці з зірками" визначилися з півфіналістами, але багатьом українським глядачам це не сподобалося
"Танці з зірками" розкритикували за виліт з чвертьфіналу футболіста і екс-учасника "Холостяка" Сергія Мельника. Обурення українців у мережі викликав спільний номер Сергія, його партнерки Аделіни Делі і прими балерини Катерини Кухар.
Найсуворіша суддя проекту допомогла парі поставити балет, де вона сама стала головною героїнею, на другому плані опинилася Аделіна Делі, а Сергія, на думку глядачів, просто засунули на третій план. Мельник, по суті займався лише підтримкою своїх партнерок, ніяк не проявивши себе.
Українці розкритикували постановників за такий номер, в якому Сергію абсолютно не дали потанцювати.
Сергій Мельник, Аделіна Делі і Катерина Кухар, балет (відео: YouTube/Танці з зірками)
В коментарях українці обурюються через такий провальний для екс-"Холостяка" номер.
Зазначимо, що Надію Мейхер українські глядачі розкритикували за зайву вульгарність на "Танцях з зірками".
Також Оля Полякова допустила прикрий ляп на "Танцях з зірками", після чого їй довелося довго викручуватися, показуючи "свої сіті".