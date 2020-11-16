Завалили хлопця: виліт "Холостяка" з "Танців з зірками" спровокував скандал

"Танці з зірками" розкритикували за виліт з чвертьфіналу футболіста і екс-учасника "Холостяка" Сергія Мельника. Обурення українців у мережі викликав спільний номер Сергія, його партнерки Аделіни Делі і прими балерини Катерини Кухар.

Найсуворіша суддя проекту допомогла парі поставити балет, де вона сама стала головною героїнею, на другому плані опинилася Аделіна Делі, а Сергія, на думку глядачів, просто засунули на третій план. Мельник, по суті займався лише підтримкою своїх партнерок, ніяк не проявивши себе.

Українці розкритикували постановників за такий номер, в якому Сергію абсолютно не дали потанцювати.

Сергій Мельник, Аделіна Делі і Катерина Кухар, балет (відео: YouTube/Танці з зірками)

В коментарях українці обурюються через такий провальний для екс-"Холостяка" номер.

"Мда... Некрасиво Кухар подставила Мельника. Он мог потанцевать, если бы с Ямой его поставили или с Чапкисом даже, а тут... Катю поносил. Носите ее королевну... Такое. Он классный, это нечесно.

Да, завалили хлопця. Вся його роль - перенесення партнерш з одного боку паркету до іншого.

Что это за ужас? Соло для Кухар. Поносил на руках. Одну и другую. Полная глупость.

Одну обслужил, вторую. Катя высветила только себя. А где ж танец Сергея?

Я конечно в балете не сильна, но мужчина ж тоже должен танцевать...? Не только носить дам..." - висловлюють обурення глядачі.

Зазначимо, що Надію Мейхер українські глядачі розкритикували за зайву вульгарність на "Танцях з зірками".

Також Оля Полякова допустила прикрий ляп на "Танцях з зірками", після чого їй довелося довго викручуватися, показуючи "свої сіті".