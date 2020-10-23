Дружина Комарова показала, як управляється з "найнепотрібніша річ 2020": зайвою не буде

Олександра поділилася яскравим селфі на робочому місці
Олександра Кучеренка не тільки дружина Дмитра Комарова, але і його колега. Дівчина веде відразу кілька телепроектів і блищить на екранах в ефектних ділових і романтичних образах. Дружина ведучого "Світу навиворіт" підкуповує шанувальників своєю щирістю і природною красою, а також відкритістю. Олександра тримає з ними зворотний зв'язок і спілкується через сторінку в Instagram. Так, дівчина показала ефектне селфі і зробила зізнання про "найнепотрібнішу річ 2020".
Ведуча в трендовому піджаку з принтом "гусяча лапка" поділилася яскравим фотопортретом, на якому демонструє свій макіяж з акцентом на губи – червона помада ідеально вписалася образ Олександри!
"Мабуть, найнепотрібніша річ 2020 - губна помада. Її весь час доводиться ховати під маскою. Але класика зайвою не буває - хоч на ефір нафарбуюсь", - пообіцяла Олександра.
Олександра Кучеренка показала ефектний образ на роботі (фото: instagram.com/aakucherenko)
Подписчицы Саші також поскаржилися на те, що в цьому році не змогли «вигуляти» червону помаду і не залишили свою улюбленицю без компліментів.
Нагадаємо, що раніше в родині Дмитра Комарова сталася радісна подія – його сестра народила ведучому племінницю!
До речі, Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров вміють веселитися від душі – дівчина поділилася кумедним фото з чоловіком в несподіваних образах.