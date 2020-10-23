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Дружина Комарова показала, як управляється з "найнепотрібніша річ 2020": зайвою не буде

Автор: Ольвія Агаркова

Олександра поділилася яскравим селфі на робочому місці

Олександра Кучеренка не тільки дружина Дмитра Комарова, але і його колега. Дівчина веде відразу кілька телепроектів і блищить на екранах в ефектних ділових і романтичних образах. Дружина ведучого "Світу навиворіт" підкуповує шанувальників своєю щирістю і природною красою, а також відкритістю. Олександра тримає з ними зворотний зв'язок і спілкується через сторінку в Instagram. Так, дівчина показала ефектне селфі і зробила зізнання про "найнепотрібнішу річ 2020".

Ведуча в трендовому піджаку з принтом "гусяча лапка" поділилася яскравим фотопортретом, на якому демонструє свій макіяж з акцентом на губи – червона помада ідеально вписалася образ Олександри!

"Мабуть, найнепотрібніша річ 2020 - губна помада. Її весь час доводиться ховати під маскою. Але класика зайвою не буває - хоч на ефір нафарбуюсь", - пообіцяла Олександра.

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Олександра Кучеренка показала ефектний образ на роботі (фото: instagram.com/aakucherenko)

Подписчицы Саші також поскаржилися на те, що в цьому році не змогли «вигуляти» червону помаду і не залишили свою улюбленицю без компліментів.

  • Суперкрасивая
  • Ідеальний колір
  • Сашенька, гарні ви і ваша помада. Як же на вас завжди приємно дивитися!
  • Ви класна
  • Вам дуже йде той колір
  • Яка ж ви гарна
  • Очей відірвати неможливо!
  • Шикарна дівчина красива з будь помадою,але з червоною просто бомбезно!
  • Супер!

Нагадаємо, що раніше в родині Дмитра Комарова сталася радісна подія – його сестра народила ведучому племінницю!

До речі, Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров вміють веселитися від душі – дівчина поділилася кумедним фото з чоловіком в несподіваних образах.

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Новини України Александра КучеренкоДмитрий Комаров